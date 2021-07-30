Прокуратура Калмыкии проводит процессуальную проверку по факту обрушения кровли в Городовиковске

Ход и результаты надзорным ведомством взяты на контроль, сообщает пресс-служба. Напомним, ЧП произошло утром 8 сентября. Всего на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации привлечено 22 человека и 8 единиц техники, в том числе МЧС. По данным ведомства, пострадали 5 человек. Все они с ушибами легкой степени тяжести после осмотра врачей отпущены домой. Установлено, что ЧП произошло в спортивном зале заброшенного одноэтажного здания при проведении работ по демонтажу.