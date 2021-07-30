Республика Калмыкия и «Газпром недра» заключили соглашение о сотрудничестве

Глава Калмыкии Бату Хасиков и генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Документ определит общие принципы взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие нефтегазодобывающей отрасли на территории Республики Калмыкия, в том числе рынка нефтегазосервисных услуг.

ООО «Газпром недра» обязуется согласовывать с республикой и органами местного самоуправления планы размещения на её территории новых производств. В свою очередь, Калмыкия обеспечит равноправное положение «Газпром недра» среди компаний, работающих в республике. Также соглашение не ограничивает сотрудничество сторон с другими организациями.

Компания также будет разрабатывать и проводить мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды в местах своей деятельности и, в случае возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, по своевременной ликвидации их возможных негативных последствий.