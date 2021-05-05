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25 мая, 17:04
НовостиПроисшествия

Прокуратура Калмыкии начала проверку в связи с аварийным отключением от водоснабжения около 500 домов в поселке Кетченеры

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Информация о нарушении водоснабжения на территории СМО была опубликована накануне в сети Интернет.Прокуратурой района организована проверка на предмет соблюдения действующего законодательства уполномоченными органами и организациями. На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора республики Эдуард Логвинов.

В связи с ненадлежащим оказанием услуг водоснабжения в адрес директора МУП «Кетченеровский водоканал» внесено представление. По результатам проверки будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования. Устранение аварии находится на контроле прокуратуры республики.

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