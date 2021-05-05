Сегодня в Элисте состоялся молодежный форум межконфессионального клуба «Дружный Кавказ»

В его работе приняли участие заместители муфтиев духовных управлений республик Северного Кавказа, представители госвласти и молодежь Калмыкии.В рамках форума были обсуждены вопросы укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений. Как отметил Председатель Духовного управления мусульман, муфтий республики Солтанахмет Каралаев, «символично, что форум проходит в Калмыкии, где уже много лет сосуществуют три мировые религии».По его мнению, такие мероприятия призваны создать площадку для взаимодействия молодежи друг с другом, а также формируют патриотическое самосознание, прививают духовно-нравственные и этические ценности и уважение ко всем народам независимо от национальной принадлежности и вероисповеданий.