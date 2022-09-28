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21 ноября, 11:34
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Опыт воспитания детей помогает в работе каждому второму жителю Калмыкии

Опыт воспитания детей помогает в работе каждому второму жителю Калмыкии

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди родителей из Калмыкии и поделился следующими результатами.

Каждый второй житель республики считает, что его родительский опыт в той или иной степени помогает ему в работе: 32% в этом абсолютно уверены, еще 19% скорее уверены. Причем чаще всего о пользе опыта материнства и отцовства говорят те, чьим старшим детям еще не исполнилось 7 лет (в общей сложности 63%): видимо, они ярче помнят о том, какими они были до того, как появились на свет их дети.

По их словам, материнство или отцовство помогли выработать в себе такие важные в работе качества как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, педагогический опыт, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, навыки руководства, стрессоустойчивость, коммуникабельность и опыт разработки маршрутов передвижения.

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