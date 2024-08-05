Прокуратура Ики-Бурульского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношение 40-летнего местного жителя

Об этом сегодня сообщили в надзорном ведомстве. Судом установлено, что фигурант в июне 2023 года находясь на территории одного из домовладений, испытывая личную неприязнь к бывшей супруге и ее матери, в ходе словесного конфликта, возникшего в результате спора о недвижимости, нанес им множественные удары ножом в область жизненно важных органов.