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6 августа, 13:48
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Прокуратура Ики-Бурульского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношение 40-летнего местного жителя

Прокуратура Ики-Бурульского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношение 40-летнего местного жителя

Об этом сегодня сообщили в надзорном ведомстве. Судом установлено, что фигурант в июне 2023 года находясь на территории одного из домовладений, испытывая личную неприязнь к бывшей супруге и ее матери, в ходе словесного конфликта, возникшего в результате спора о недвижимости, нанес им множественные удары ножом в область жизненно важных органов.

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