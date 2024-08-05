6 августа, 13:45
В Калмыкии провели сложную операцию – удалили гигантскую опухоль головного мозга
Смотрите наши видео на YouTube!
Накануне в республиканскую больницу поступил 53-летний мужчина с жалобами на нарушение речи, слабость в конечностях и неясное сознание. Все симптомы указывали на инсульт. Однако, после диагностики врачи обнаружили опухоль размером с яблока.
В связи с её глубоким расположением и сложным доступом сохранялся риск задеть функционально-значимые зоны. Это грозило бы потерей памяти. Доктора в течение двух часов боролись за жизнь пациента.
И вот, что сообщил сегодня в интервью вестям врач нейрохирург Ербол Тулепбергенов.