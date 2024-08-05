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6 августа, 13:45
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В Калмыкии провели сложную операцию – удалили гигантскую опухоль головного мозга

В Калмыкии провели сложную операцию – удалили гигантскую опухоль головного мозга

Накануне в республиканскую больницу поступил 53-летний мужчина с жалобами на нарушение речи, слабость в конечностях и неясное сознание. Все симптомы указывали на инсульт. Однако, после диагностики врачи обнаружили опухоль размером с яблока.

В связи с её глубоким расположением и сложным доступом сохранялся риск задеть функционально-значимые зоны. Это грозило бы потерей памяти. Доктора в течение двух часов боролись за жизнь пациента.

И вот, что сообщил сегодня в интервью вестям врач нейрохирург Ербол Тулепбергенов.

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