В Калмыкии провели сложную операцию – удалили гигантскую опухоль головного мозга

Накануне в республиканскую больницу поступил 53-летний мужчина с жалобами на нарушение речи, слабость в конечностях и неясное сознание. Все симптомы указывали на инсульт. Однако, после диагностики врачи обнаружили опухоль размером с яблока.

В связи с её глубоким расположением и сложным доступом сохранялся риск задеть функционально-значимые зоны. Это грозило бы потерей памяти. Доктора в течение двух часов боролись за жизнь пациента.

И вот, что сообщил сегодня в интервью вестям врач нейрохирург Ербол Тулепбергенов.