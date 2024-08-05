66% родителей из Элисты поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. Сторонников предложения среди отцов больше, чем среди матерей. Закономерно, что чаще всего инициативу поддерживают элистинцы, частично потратившие маткапитал, — у них, как раз, есть неиспользованные остатки на счетах, и они довольны возможностью израсходовать их.

Время проведения с 27 июня по 25 июля, количество респондентов не указывается.