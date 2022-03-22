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19 апреля, 21:23
НовостиСельское хозяйство

Аграрии республики приступили к севу яровых культур

Аграрии республики приступили к севу яровых культур

По заявлению профильного министра Максима Менкнасунова, весенне-полевые работы проходят в штатном режиме и согласно запланированному графику. Общая посевная площадь в текущем году составит более 60 тыс. гектаров, из них не менее 35 тыс. - под зерновые и зернобобовые.

Обеспеченность семенами составляет почти 120%. Также руководитель ведомства отметил, что опасений нет и по поводу приобретения семян овощебахчевых и кормовых культур, так как сельхозтоваропроизводители приобретают их по ранее заключенным договорам.    

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