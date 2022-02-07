Прокуратура города Элисты провела проверку исполнения трудового законодательства

Надзорный орган взыскал компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей в пользу пострадавшего в результате несчастного случая на производстве.

Установлено, что в августе прошлого года работник АО «Энергосервис» на территории школы № 23 проводил обслуживание теплотрассы в рамках подготовки образовательных учреждений Элисты к отопительному сезону.

В процессе работы произошел хлопок газовоздушной смеси, вследствие чего, мужчина получил серьезные ожоги лица, туловища и рук. Прокуратура города направила в Элистинский городской суд исковое заявление, по результатам рассмотрения которого принято решение об удовлетворении требований прокурора города и взыскании в пользу пострадавшего с АО «Энергосервис» компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.