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9 марта, 19:49
НовостиКриминал

Прокуратура города Элисты провела проверку исполнения трудового законодательства

Прокуратура города Элисты провела проверку исполнения трудового законодательства

Надзорный орган взыскал компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей в пользу пострадавшего в результате несчастного случая на производстве.

Установлено, что  в августе прошлого года работник АО «Энергосервис» на территории школы № 23 проводил обслуживание теплотрассы в рамках подготовки образовательных учреждений Элисты к отопительному сезону.

 В процессе работы произошел хлопок газовоздушной смеси, вследствие чего, мужчина получил серьезные ожоги лица, туловища и рук.  Прокуратура города направила в Элистинский городской суд исковое заявление, по результатам рассмотрения которого принято решение об удовлетворении требований прокурора города и взыскании в пользу пострадавшего  с АО «Энергосервис» компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

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