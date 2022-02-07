Нынешний год – юбилейный для ГТРК «Калмыкия»

55 лет назад в день празднования полувекового юбилея Октябрьской революции состоялся первый эфир Калмыцкого телевидения. Это стало огромным событием в общественной жизни республики и началом отсчёта нашей летописи.

Почти 4 десятилетия за техническое оснащение и развитие отрасли отвечал Владимир Лиджиев. Сам - история и гордость калмыцкого телевидения.

Мы уже привыкли к ежедневным выпускам местных программ. Знаем их сетку выхода в эфир. Возмущаемся по поводу технических или иных огрехов. Даже не задумываясь, что стоит за яркой и разнообразной картинкой. Калмыцкое телевидение, как и все региональные компании, прошло сложный путь от становления до сегодняшнего дня. Одним из тех, кто стоял у его истоков стал наш «Николаевич», как его с любовью называют младшие коллеги, которые пока ещё трудятся в компании.

Выпускник Рязанского радиотехнического института быстро влился в новый коллектив, тогда ещё Радиотелецентра. Начал с цеха радио, потом ушёл на телевидение, и 36 лет изо дня в день, не считаясь со временем, решал самые сложные вопросы. Своими руками с командой инженеров они создали столько технических новшеств и приспособлений, что между собой коллеги называли его «Калмыцким Кулибиным». Сегодня его мнение – свидетельство истории.

А в середине двухтысячных именно ему было доверено возглавить создававшееся Республиканское телевидение «Хамдан». Он создал и этот бренд. Сегодня его детище – неотъемлемая значимая часть республиканских цифровых электронных СМИ. А сам Владимир Лиджиев – прочная связующая нить между республиканским телевидением и ГТРК «Калмыкия».