Прокуратура Элисты требует незамедлительного капитального ремонта кровли в детскому саду № 29 «Иньгльт»

По итогам проверки законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сотрудники ведомства отмечают, что в помещениях второго этажа учреждения, а также на двух лестничных площадках обнаружены следы протечки.

Как озвучили сегодня в ведомстве, такая ситуация наблюдается здесь с 2018 года. За аналогичные нарушения в минувшем декабре руководство детсада было привлечено к административной ответственности. На 8 суток его деятельность была приостановлена.