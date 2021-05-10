  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июня, 17:25
НовостиОбщество

Прокуратура Элисты требует незамедлительного капитального ремонта кровли в детскому саду № 29 «Иньгльт»

Прокуратура Элисты требует незамедлительного капитального ремонта кровли в детскому саду № 29 «Иньгльт»

По итогам проверки законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сотрудники ведомства отмечают, что в помещениях второго этажа учреждения, а также на двух лестничных площадках обнаружены следы протечки.

Как озвучили сегодня в ведомстве, такая ситуация наблюдается здесь с 2018 года. За аналогичные нарушения в минувшем декабре руководство детсада было привлечено к административной ответственности. На 8 суток его деятельность была приостановлена.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия