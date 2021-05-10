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2 июня, 17:48
НовостиГород

Множество нарушений по благоустройству Элисты было выявлено во время сегодняшнего рейда

Множество нарушений по благоустройству Элисты было выявлено во время сегодняшнего рейда

В него отправился глава администрации города Дмитрий Трапезников вместе с руководителями структурных подразделений.

К примеру, прямо в центре столицы по улице Ленина во дворе многоэтажек обнаружена куча строительного мусора. Там же выявлена незаконная стройплощадка. В другом месте нашли открытые лотки ливневых стоков, представляющие опасность, в первую очередь, для детей, учитывая, что рядом находится школа  №23.

Трапезников также обратил внимание коллег на неприглядный вид теплотрассы в 1 микрорайоне, на недобросовестный покос травы в опасный период активизации клещей. По всем выявленным нарушениям даны поручения. Устранить их должны в ближайшее время. 

В вечернем выпуске «Вести Калмыкия» наши корреспонденты расскажут об этом подробнее.

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