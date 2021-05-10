Первый в этом году самолет из Сочи прилетел в Элисту

Сегодня утром прибыли 13 пассажиров. И примерно через час прямым рейсом в Краснодарский край отправились более 30 человек.

Всего же воздушное судно рассчитано на 70 посадочных мест. Отныне дважды в неделю: по средам и воскресеньям, можно будет за полтора часа добраться из степной столицы в аэропорт столицы курортной. Пока только до конца сентября.

Также на этот период и авиамаршрут до главного города Южного федерального округа – Ростова-на-Дону – вновь доступен жителям республики.