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2 июня, 17:16
НовостиТуризм

Первый в этом году самолет из Сочи прилетел в Элисту

Первый в этом году самолет из Сочи прилетел в Элисту

Сегодня утром прибыли 13 пассажиров. И примерно через час прямым рейсом в Краснодарский край отправились более 30 человек.

Всего же воздушное судно рассчитано на 70 посадочных мест. Отныне дважды в неделю: по средам и воскресеньям, можно будет за полтора часа добраться из степной столицы в аэропорт столицы курортной. Пока только до конца сентября.

Также на этот период и авиамаршрут до главного города Южного федерального округа – Ростова-на-Дону – вновь доступен жителям республики.  

 

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