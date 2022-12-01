УФНС России по РК информирует о старте декларационной кампании 2023 года

Так, представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физлиц или через программу "Декларация". Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.



Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.



Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.



Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля.