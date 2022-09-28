Прокуратура Элисты добивается принудительной госпитализации лица, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих

По данным ведомства, жительница г.Элисты, страдающая активной формой туберкулеза, в течение длительного времени необоснованно уклоняется от лечения и нарушает санитарно-противоэпидемический режим, посещая места массового скопления людей.



Для предотвращения распространения опасного заболевания, сохранения здоровья и благополучия граждан, прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации указанного лица в БУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» для обязательного обследования и лечения.



О результатах рассмотрения акта реагирования прокуратурой города Элисты будет сообщено дополнительно.