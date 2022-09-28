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17 ноября, 13:01
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Прокуратура Элисты добивается принудительной госпитализации лица, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих

Прокуратура Элисты добивается принудительной госпитализации лица, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих

По данным ведомства, жительница г.Элисты, страдающая активной формой туберкулеза, в течение длительного времени необоснованно уклоняется от лечения и нарушает санитарно-противоэпидемический режим, посещая места массового скопления людей.

Для предотвращения распространения опасного заболевания, сохранения здоровья и благополучия граждан, прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации указанного лица в БУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» для обязательного обследования и лечения.

О результатах рассмотрения акта реагирования прокуратурой города Элисты будет сообщено дополнительно.

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