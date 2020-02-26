В Ики-Буруле появился парк "Бумба" с визуальными элементами из эпоса "Джангар"

В прошлом году путём онлайн-голосования жители поселка выбрали обустройство стилизованного парка на месте пустыря, где ранее находились аварийные дома.



Теперь парк является не только местом отдыха, но и открытой сценической площадкой, в том числе и для проведения открытых уроков по истории калмыцкого народа для школьников.



"Благоустройство парка "Бумба" стало возможным благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Ранее в Ики-Буруле был также построен Малый парк. Всего с 2019 года в Калмыкии благоустроено 33 общественные территории", - уточнила министр ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия Виктория Мангутова.



Фото представлено пресс-службой Министерства ЖКХ и энергетики РК