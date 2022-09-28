2 ноября, 13:15
Прокуратура Целинного района направила в суд уголовное дело о получении взяток государственным инспектором безопасности дорожного движения
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Прокуратура Целинного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора ГИБДД Отдела МВД России по Целинному району Республики Калмыкия. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч.3 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 285 УК РФ, ч.2 ст. 292 УК РФ.
Прокуратура Целинного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора ГИБДД Отдела МВД России по Целинному району Республики Калмыкия. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч.3 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 285 УК РФ, ч.2 ст. 292 УК РФ.
По версии следствия, бывший инспектор в период с февраля 2021 года по апрель 2022 года получил через посредников взятку от трех жителей района на сумму 80 тыс.руб.