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2 ноября, 13:15
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Прокуратура Целинного района направила в суд уголовное дело о получении взяток государственным инспектором безопасности дорожного движения

Прокуратура Целинного района направила в суд уголовное дело о получении взяток государственным инспектором безопасности дорожного движения

Прокуратура Целинного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора ГИБДД Отдела МВД России по Целинному району Республики Калмыкия.  Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч.3 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 285 УК РФ,  ч.2 ст. 292 УК РФ.  

По версии следствия, бывший инспектор в период с февраля 2021 года по апрель 2022 года получил через посредников взятку от трех жителей района на сумму 80 тыс.руб.

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