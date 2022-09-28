Прокуратура Целинного района направила в суд уголовное дело о получении взяток государственным инспектором безопасности дорожного движения

Прокуратура Целинного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора ГИБДД Отдела МВД России по Целинному району Республики Калмыкия. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч.3 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 285 УК РФ, ч.2 ст. 292 УК РФ.



По версии следствия, бывший инспектор в период с февраля 2021 года по апрель 2022 года получил через посредников взятку от трех жителей района на сумму 80 тыс.руб.