3 ноября, 12:20
 8 °C
60,92
61,62
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 ноября, 07:30
Новости

Сегодня в духовно-просветительском центре Казанского собора Элисты состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса детского творчества, посвящённого 300-летию встречи Петра I и Аюки-хана

Сегодня в духовно-просветительском центре Казанского собора Элисты состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса детского творчества, посвящённого 300-летию встречи Петра I и Аюки-хана

Мероприятие проводится Межрелигиозным советом Калмыкии при содействии главы республики совместно с Министерством образования и науки региона. Всего на конкурс поступило 120 рисунков из 13 муниципалитетов Калмыкии и Санкт-Петербурга.

Участвуя в конкурсе, юные художники смогли творчески выразить свои представления о значении деятельности Петра I и Аюки-хана в формировании и развитии России как многонационального государства.

Фото взято в свободном доступе.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия