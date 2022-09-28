3 ноября, 07:30
Сегодня в духовно-просветительском центре Казанского собора Элисты состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса детского творчества, посвящённого 300-летию встречи Петра I и Аюки-хана
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Мероприятие проводится Межрелигиозным советом Калмыкии при содействии главы республики совместно с Министерством образования и науки региона. Всего на конкурс поступило 120 рисунков из 13 муниципалитетов Калмыкии и Санкт-Петербурга.
Мероприятие проводится Межрелигиозным советом Калмыкии при содействии главы республики совместно с Министерством образования и науки региона. Всего на конкурс поступило 120 рисунков из 13 муниципалитетов Калмыкии и Санкт-Петербурга.
Участвуя в конкурсе, юные художники смогли творчески выразить свои представления о значении деятельности Петра I и Аюки-хана в формировании и развитии России как многонационального государства.
Фото взято в свободном доступе.