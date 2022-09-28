Благодаря иску прокурора Кетченеровского района восстановлено право медработника на страховую выплату

Надзорным органом установлено, что женщина работала в инфекционном госпитале в качестве санитара. В августе 2021 г. у нее возникло право на получение единовременной страховой выплаты в связи с заболеванием, приобретенным при исполнении ею своих трудовых обязанностей. Решением врачебной комиссии в признании факта заболевания заявительницы страховым случаем отказано.



Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в интересах медработника. Однако решением Сарпинского районного суда исковые требования были удовлетворены частично.



Далее прокурор вынес апелляционное представление на судебное решение. После чего апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК апелляционное представление прокурора удовлетворено в полном объеме, а решение суда 1 инстанции в части отказа в удовлетворении требования прокурора отменено.