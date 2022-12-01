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27 февраля, 14:37
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"Как жуешь – так и живешь" - назвали свою очередную заметку специалисты заповедника "Чёрные земли"

"Как жуешь – так и живешь" - назвали свою очередную заметку специалисты заповедника "Чёрные земли"

И это непроста, ведь в ней речь идёт о методе изучения хищных птиц по погадкам – спрессованным непереваренным остаткам пищи. Пернатые отрыгивают кости, шерсть, перья, хитин в виде округлого комка. Погадки характерны для многих видов птиц: цапель, орлов и даже ласточек, которые не справляются с экзоскелетами насекомых.
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В заповеднике "Чёрные земли" на протяжении нескольких лет ведется работа по сбору и анализу погадок самой крупной совы Калмыкии – филина. Специалистам удалось получить около 4 килограммов непереваренных остатков добычи и установить видовую принадлежность нескольких тысяч млекопитающих, птиц, и других групп жертв.

Анализ полученных данных расскажет больше об экологии "хищника" и его "жертв", их взаимосвязи и трендах в популяциях.

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