Происшествия на дорогах республики

За минувшую неделю зарегистрировано 12 ДТП, в которых 4 человека погибли, 17 человек получили травмы. Так, днём 3 июля на 124 километре ФАД Р-22 «Каспий» 34-летний элистинец, управляя автомашиной Хендэ-Акцент не предоставил право проезда перекрестка автомашине Киа-Рио, под управлением 29-летнего жителя Архангельской области.

В результате ДТП водитель автомашины Хендэ-Акцент от полученных травм скончался в медучреждении. Пассажир автомашины Хендэ-Акцент и водитель автомашины Киа-Рио получили ранения.

За прошедшую неделю задержано и отстранено от управления нетрезвых 20 водителей, в том числе 4 гражданина ранее лишённых права управления.

На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено около 3000 постановление об административном правонарушении.