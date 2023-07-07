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10 июля, 12:14
Новости

Более 300 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота внесено в компонент «Хорриот» ветеринарными специалистами Калмыкии

Более 300 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота внесено в компонент «Хорриот» ветеринарными специалистами Калмыкии
Это нужно для представления в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, данных об идентификации и учете животных, о проведенных профилактических, диагностических (за исключением лабораторных исследований), лечебных и иных мероприятиях, об установлении или отмене ограничений. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии.
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