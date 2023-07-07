Более 300 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота внесено в компонент «Хорриот» ветеринарными специалистами Калмыкии

Это нужно для представления в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, данных об идентификации и учете животных, о проведенных профилактических, диагностических (за исключением лабораторных исследований), лечебных и иных мероприятиях, об установлении или отмене ограничений. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии.