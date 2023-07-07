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10 июля, 14:14
Новости

В Калмыкии наблюдается рост безналичных платежей

В Калмыкии наблюдается рост безналичных платежей

С января по март этого года жители и гости Калмыкии оплатили банковскими картами товары и услуги на сумму более 5 млрд рублей. Это на 9,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сообщает пресс-служба банка России по Калмыкии.

Основные факторы роста – это удобство расчетов и обеспеченность региона инфраструктурой для приема карт. Так на 1 апреля текущего года, в республике работает более 4,5 тыс. банкоматов и электронных терминалов.

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