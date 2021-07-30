Программа социальной догазификации в Калмыкии – в действии

К жилым домам в 10 микрорайоне Элисты провели голубое топливо, которым эта территория была обеспечена много лет назад. Но владельцы участков, которые чуть позже приобрели здесь земли под ИЖС, остались без благ цивилизации. Надежды не теряли, однако, и представить себе не могли, что важный вопрос разрешится так скоро. Напомним, указом президента России довести газопровод до границ домовладения обязано государство.