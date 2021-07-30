13 сентября, 14:59
 23 °C
86,12
73,08
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 сентября, 16:45
Новости

Программа социальной догазификации в Калмыкии – в действии

Программа социальной догазификации в Калмыкии – в действии

К жилым домам в 10 микрорайоне Элисты провели голубое топливо, которым эта территория была обеспечена много лет назад. Но владельцы участков, которые чуть позже приобрели здесь земли под ИЖС, остались без благ цивилизации. Надежды не теряли, однако, и представить себе не могли, что важный вопрос разрешится так скоро. Напомним, указом президента России довести газопровод до границ домовладения обязано государство.

 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия