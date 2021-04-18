Клуб «Уралан» возвращается

Команда заявила об участии в третьем дивизионе Чемпионата России в зоне Юг-Северный Кавказ. Эта инициатива принадлежит Республиканской федерации футбола и профильному министерству. Об этом они сообщили сегодня на брифинге. Первая встреча с Астраханским «Волгарь-Ю» состоится уже завтра. Где проведут матч? Кто вошел в основной состав? И какие задачи ставят перед собой игроки? Ответы в нашем материале

Эти ребята готовы сделать всё, чтобы вернуть желто-синим былую славу. Однако, для выполнения амбициозных планов нужны не только время и деньги, но и ежедневный труд, считает Далер Бадмаев. Еще мальчишкой на стадионе во время матча любимой команды подавал мячи, вспоминает воспитанник Республиканской детско-юношеской спортивной школы. Тогда не мог предположить, что мечта сбудется, и он войдет в основной состав «Уралана».

Кто знает, возможно, клубу удастся пробиться в футбольную национальную лигу, которая объединяет команды первого дивизиона Первенства России. Она, вот уже 10 лет, проводит второй по рангу Чемпионат страны. Сейчас в составе «Уралана» появились талантливые игроки. У защитника Евгения Болдырева большой профессиональный опыт. Он - Кандидат в мастера спорта по футболу. Огромное желание - оправдать надежды болельщиков и вернуть их на стадион, говорит он.

В руководстве клуба – тоже все местные. Тренер - Анатолий Михайличенко, сам в прошлом игрок желто-синих. Возвращение элистинского клуба на ура восприняли не только сами спортсмены, но и ветераны футбола. Виктор Арнаев в свое время был правым защитником. До сих пор не расстается с мячом. Жонглирует и набивает его и в 70 лет.

Виктор Арнаев знает, что только самозабвенная преданность футболу и неустанное трудолюбие может поставить этих ребят в ряды лучших, среди которых когда-то были и его коллеги. Сейчас только эти старые фотографии возвращают его в далекий 74 год.

Теперь все, кому небезразлична судьба калмыцкого футбола, готовы приложить максимум усилий, чтобы трибуны были полные, а игроков знали и стар, и млад. Работа на результат зависит и от созданных условий. Многие вопросы, как организационного, так и финансового характера сейчас поэтапно решаются, заверил директор Республиканской федерации Санджи Дорджиев. Например, стадион «Уралан» нуждается в ремонте. Так что, пока домашние встречи будут проходить на поле ДЮСШ. Здесь состоится первый матч с астраханским клубом «Волгарь-Ю». По требованию Роспотребнадзора – без зрителей. В зоне Юг – Северный Кавказ третьего дивизиона участвуют 11 команд. У него статус любительского, но это важный шаг на пути во второй, уже профессиональный.

После семи лет перерыва «Уралан» возвращается. Напомним, в 1998 году клуб заявил о себе на всю страну. Звезды премьер-лиги приезжали в Элисту. Лучший результат желтой молнии - 7 место. Для сравнения, по итогам только что завершившегося Чемпионата России эту позицию занимает «Динамо». Сезоном ранее – «Спартак».

Чемпионат стартует 19 мая. «Уралан» обновил состав, а также эмблему. Вместо крадущегося тигра на ней изобразили богатырей. И это тоже символично. Теперь только в бой – с помощью болельщиков. Поддержка нужна клубу, как никогда.