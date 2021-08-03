Бату Хасиков поздравил жителей со 100-летием профсоюзного движения Калмыкии

Глава региона отметил, что история калмыцких профсоюзов тесно переплетена с историей республики. Профсоюзы внесли значительный вклад в мобилизацию всех сил для Победы в Великой Отечественной войне и в развитие республики после восстановления автономии. Они уделяли большое внимание достижению высокой эффективности производства и повышению производительности труда.

"Уверен, что и в дальнейшем деятельность профсоюзных организаций республики и Федерации профсоюзов Калмыкии будет способствовать улучшению благосостояния трудящихся, защите их прав, укреплению системы социального партнерства, сохранению стабильности и общественного согласия.

Желаю всем членам и работникам профсоюзов, а также ветеранам профсоюзного движения нашей республики крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Калмыкии!"