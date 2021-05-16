Профессорско-преподавательскому составу КалмГУ вручены памятные медали

В Калмыцком государственном университете состоялась заключительная торжественная церемония посвященная чествованию преподавателей и сотрудников ВУЗа, в рамках празднования 50-летия образования ВУЗа. Сегодня юбилейные медали за заслуги перед КалмГУ и за вклад в развитие КалмГУ, были вручены в формате онлайн докторам наук, профессорам, доцентам, преподавателям университета.

Напомним, юбилейные мероприятия были запланированы на 2020 год, но из-за пандемии основные торжества было решено перенести.

За полвека Калмыцкий государственный университет прошел большой путь от педагогического института к одному из опорных университетов нашей страны и занимает достойное место в федеральной системе высшего образования, отметил ректор Бадма Салаев.

Всего 254 человека получили государственные, ведомственные, правительственные награды и благодарности, а также памятные медали в связи полувековым юбилеем университета и с вековым юбилеем республики и медали 100 лет АПК. Со следующей недели состоятся торжественные мероприятия, посвященные чествованию ветеранов образовательного учреждения, которые находятся на заслуженном отдыхе.

А 10 и 11 августа на базе КалмГУ состоится мероприятие в рамках II Каспийского экономического форума. Уже Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий. И одно из мероприятий в части развития в системе российского образования будет представлять Калмыцкий университет.