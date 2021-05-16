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12 июня, 16:09
НовостиКультура

В Национальном музее Калмыкии открылась персональная выставка Заслуженного художника России Очира Кикеева

В Национальном музее Калмыкии открылась персональная выставка Заслуженного художника России Очира Кикеева

В рамках мероприятий к 80-летию со Дня рождения талантливого живописца. Память о нем глубоко чтут земляки Кикеева – жители Ики-Бурульского РМО. Месяц назад в его честь назван новый филиал Нацмузея в райцентре. Пропагандист  малой Родины, он золотыми буквами вписал свое имя в историю калмыцкой живописи. Картины вошли в золотой фонд изобразительного искусства. Его работы хранятся в музеях страны и частных коллекциях за рубежом.

Экспозиция в Элисте – это более 50 произведений автора, в том числе – ранее никогда не выставлявшихся. Ознакомиться с творчеством Очира Кикеева можно в течение месяца.

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