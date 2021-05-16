На стадионе «Восточный» состоялся большой спортивный праздник

Его приурочили ко Дню России. В прошлом году из-за пандемии спартакиаду отменили. В этот раз рекордное количество участников. Их около четырехсот. Волейболистов собралось 25 команд. Аналогичное число футбольных команд. Соревнования проходили по олимпийской системе. Проиграл, вылетел из игры.

Также спортсмены состязались в стрельбе из лука. На ковре борцы выясняли, кто сильнее. Кстати, в спартакиаде могли принять участие все желающие. Мероприятие показало, как много в республике молодежных спортивных организаций.