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12 июня, 18:50
НовостиСпорт

На стадионе «Восточный» состоялся большой спортивный праздник

На стадионе «Восточный» состоялся большой спортивный праздник

Его приурочили ко Дню России. В прошлом году из-за пандемии спартакиаду отменили. В этот раз рекордное количество участников. Их около четырехсот. Волейболистов собралось 25 команд. Аналогичное  число футбольных команд. Соревнования проходили по олимпийской системе. Проиграл, вылетел из игры.

Также спортсмены состязались в стрельбе из лука. На ковре борцы выясняли, кто сильнее. Кстати, в спартакиаде могли принять участие все желающие. Мероприятие показало, как много в республике молодежных спортивных организаций.

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