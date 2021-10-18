Профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники Федеральной налоговой службы

В Калмыкии налоговики за 9 месяцев этого года собрали более 6 миллиардов рублей в федеральный консолидированный бюджет, что на 1 миллиард 258 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ведомство призывает граждан уплатить в срок до 1 декабря имущественные налоги. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС.

Налоговая служба активно развивает электронные сервисы, с их помощью в ближайшие годы будет упрощено предоставление налоговых вычетов, а также отчетности и уплаты налогов для бизнеса.