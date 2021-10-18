Третью неделю в акватории Каспийского моря продолжаются поиски пропавшего без вести рыбака

Напомним, 31 октября местные рыбаки обнаружили стоящую на якоре лодку, позже выяснилось, что плавсредство принадлежит жителю Лаганского района. По версии, мужчина вышел на рыбный промысел один и пропал. Сразу были организованы поисковые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Лаганского района, накануне в акватории Каспия работала поисковая бригада из сотрудников ГИМС, рыбоохраны и 3 водолазных специалиста из Центра гражданской защиты.

На сегодня обследовано почти 600 квадратных метров. Пока поиски не дали результатов . Работа продолжается.