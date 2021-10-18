21 ноября, 13:23
Третью неделю в акватории Каспийского моря продолжаются поиски пропавшего без вести рыбака
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Напомним, 31 октября местные рыбаки обнаружили стоящую на якоре лодку, позже выяснилось, что плавсредство принадлежит жителю Лаганского района. По версии, мужчина вышел на рыбный промысел один и пропал. Сразу были организованы поисковые мероприятия.
Как сообщает пресс-служба Лаганского района, накануне в акватории Каспия работала поисковая бригада из сотрудников ГИМС, рыбоохраны и 3 водолазных специалиста из Центра гражданской защиты.
На сегодня обследовано почти 600 квадратных метров. Пока поиски не дали результатов . Работа продолжается.