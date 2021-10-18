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21 ноября, 11:33
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Сегодня свой праздник отмечают специалисты бухгалтерского учета

Сегодня свой праздник отмечают специалисты бухгалтерского учета

Это профессия существует уже несколько тысячелетий. Как только люди начали зарабатывать деньги, понадобились сотрудники по учёту и контролю денежных средств.

С тех пор мало что изменилось: бухгалтер остаётся одной из самых востребованных профессий. Бухгалтеры требуются в самых разных сферах  - в любых организациях от крупных предприятий до мелких фирм и индивидуальных предпринимателей.

Это не только важная, но и ответственная деятельность ведь именно бухгалтер контролирует все движения средств, отчитывается перед государством налогами, перед сотрудниками — зарплатой, взаимодействует с покупателями и поставщиками услуг.

Официально в календаре профессиональных праздников у российских бухгалтеров своего дня нет. Однако, большинство представителей этой  профессии традиционно отмечает праздник сегодня - 21 ноября. Именно в этот день Президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете». Таким образом, День бухгалтера  21 ноября в России отмечается уже ровно четверть века.

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