Проект «Зурач» начинает новый виток в своей деятельности

В этот раз фотографы и видеографы как из Калмыкии, так и из других регионов, расскажут о роли женщин в развитии степной республики.

Таким образом, с помощью фото и видео будет вновь оживлен культ женщины, которая занимала особое положение в истории ойратов.

Работы будут выставлены 15 мая в Библиотеке имени Амур-Санана – это видеосюжеты, фотографии и интервью жительниц каждого района с вкраплениями народного устного творчества.

По словам основательницы проекта Виктории Инджиковой, это дань культуре и возможность раскрыться новой творческой поросли.