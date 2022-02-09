Общественная палата Российской Федерации разработает меры поддержки рынка коммуникаций на фоне санкций

Ситуацию на рынке коммуникаций в условиях западных санкций изучает Координационный совет коммуникационной индустрии при Общественной палате страны.

Как сообщил в понедельник руководитель Координационного совета Рифат Сабитов, при поддержке ВЦИОМ, сейчас проводится анкетирование руководства компаний — членов 29 ассоциаций, входящих в Координационный совет. Полученные данные позволят обобщить информацию о ситуации на рынке, а также помогут в выработке предложений по мерам поддержки рынка коммуникаций.

Результаты мониторинга станут известны в конце марта.

Напомним, против России введено около 5,5 тысячи санкций. Ограничения коснулись практически всех отраслей экономики, в том числе рынка коммуникаций. Однако бизнес уже начал искать новые пути доставки продукции. Никакого дефицита не будет. Напротив, наш рынок уже намерены осваивать новые компании.