Судом вынесено постановление в отношении жителя Целинного района, совершившего убийство

По решению суда, к подсудимому будут применены принудительные меры медицинского характера.

Напомним, преступление произошло 10 декабря прошлого года на животноводческой стоянке, расположенной вблизи поселка Гашун Яшкульского района.

Следствием и судом установлено, что во время распития спиртных напитков, между двумя работниками животноводческой стоянки возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 60 ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив ему множественные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.