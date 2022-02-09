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14 марта, 19:55
НовостиКриминал

Судом вынесено постановление в отношении жителя Целинного района, совершившего убийство

Судом вынесено постановление в отношении жителя Целинного района, совершившего убийство

 По решению суда, к подсудимому будут применены принудительные меры медицинского характера.

Напомним, преступление произошло 10 декабря прошлого года на животноводческой стоянке, расположенной вблизи поселка Гашун Яшкульского района.

Следствием и судом установлено, что во время распития спиртных напитков, между двумя работниками животноводческой стоянки возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 60 ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив ему множественные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.

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