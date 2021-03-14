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2 апреля, 12:19
НовостиЭкология

Проект заповедника «Черные земли» получит финансирование от Всемирного фонда дикой природы

Проект заповедника «Черные земли» получит финансирование от Всемирного фонда дикой природы

Он оказался в числе 13 победителей по итогам конкурса малых грантов Фонда.

  Всего поступило более 90 заявок. Идея обустройства искусственных гнездовых платформ для хищных птиц – степного орла и курганника – на территории федерального заказника «Сарпинский» признана лучшей в номинации «Сохранение редких видов животных».

   Ещё один проект, направленный на охрану популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия, получил грант на закупку спецоборудования. Оно поможет противостоять степным пожарам и повысит эффективность работы государственных заповедников.

 

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