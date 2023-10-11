Проект республиканского бюджета на предстоящий трёхлетний период будет представлен на общественных слушаниях в конце октября

После этого законопроект будет направлен на рассмотрение в Народный Хурал Калмыкии. По оценке Председателя Правительства Гиляны Босхомджиевой, он традиционно носит социально ориентированный характер. Однако, впервые удалось сформировать бюджет развития, направленный на поддержку предпринимательства, стимулирование инвестиционной активности, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния жителей.

Проект главного финансового документа представил вице-премьер – министр финансов Очир Шургучеев. Он привёл основные параметры бюджета по доходам и расходам, объемам налоговых и неналоговых доходов, основным направлениям расходов республиканского бюджета, включая социально значимые, господдержку сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, дорожной деятельности. Изменения будут введены с начала следующего года и коснутся всех 23 госпрограмм, по которым работает Правительство Калмыкии.

Глава кабмина Гиляна Босхомджиева поручила руководителям органов власти оперативно отработать нормативные, технические и организационные вопросы и провести обучающие семинары с Главами районов.