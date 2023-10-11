Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сарпинский» выявлен факт легализации преступного дохода

По данным следствия, подозреваемая, являясь генеральным директором частной фирмы, заключила договор на оказание услуги в виде обработки химическими реагентами земельных участков на территории Сарпинского района, принадлежащих местному фермеру.

Получив оплату в сумме 390 000 рублей, женщина договор не выполнила, и, с целью сокрытия факта хищения денежных средств, подготовила фиктивный договор об оказании услуг и акт о выполнении работ. Более того, для того, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, фигурантка провела незаконные финансовые операции под видом перечисления денег работникам своей фирмы якобы для исполнения поручений.

В настоящее время следователями следственной группы МО МВД России «Сарпинский» проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и иных фигурантов совершенного преступления.