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12 октября, 13:58
Новости

Около 240 миллионов рублей было направлено в Калмыкии семьям с тремя и более детьми

Около 240 миллионов рублей было направлено в Калмыкии семьям с тремя и более детьми

Как нам сообщили в пресс-службе регионального министерства соцразцития труда и занятости, их в регионе на сегодня около 3 тысяч. Поддержка оказана в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 13484 рубля.

Его получают семьи, в которых родился (усыновлен) третий и последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по конец прошлого года, со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Республике на момент обращения. С 1 января этого года он составляет 29 770 рублей.

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