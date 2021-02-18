11 марта, 19:02
 -6 °C
87,76
73,5
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 марта, 21:29
НовостиСобытиеПолитика

Комиссия следственного комитета России проверит работу регионального управления по Калмыкии

Комиссия следственного комитета России проверит работу регионального управления по Калмыкии

Комиссия следственного комитета России проверит работу регионального управления по Калмыкии. Об этом сегодня сообщила официальный представитель федерального ведомства Светлана Петренко.

Проверка проводится для выяснения причин снижения показателей по основным направлениям.

Было заявлено, что отмечены многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. При этом число расследованных уголовных дел, большинство из которых о преступлениях небольшой и средней тяжести, также незначительное.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия