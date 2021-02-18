Комиссия следственного комитета России проверит работу регионального управления по Калмыкии. Об этом сегодня сообщила официальный представитель федерального ведомства Светлана Петренко.

Проверка проводится для выяснения причин снижения показателей по основным направлениям.

Было заявлено, что отмечены многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. При этом число расследованных уголовных дел, большинство из которых о преступлениях небольшой и средней тяжести, также незначительное.