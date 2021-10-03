Проект бюджета Калмыкии на ближайшие три года вызвал дискуссию у участников сегодняшних публичных слушаний

Эта была, скорее, площадка для обсуждения злободневных вопросов, конструктивного диалога. Многие выступили с предложениями, как решить ту или иную проблему. Их больше интересовало, как распределяется доходная часть основного документа. Отчет держал не только заместитель председателя правительства, министр финансов Очир Шургучеев, но и глава кабинета министров Юрий Зайцев.

Трехлетний бюджет будет сбалансированным. В условиях пандемии, когда на антиковидные мероприятия выделяются большие средства, во главе угла также остается социальная направленность. Впервые в казну заложены средства на капремонт школ республики. Сегодняшнее мероприятие обеспечило максимальную открытость принятия документа. На слушания, кроме министров, пришли представители общественных организаций