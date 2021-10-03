26 октября, 15:16
 4 °C
80,7
69,55
  • BANNER
  • bane1
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 октября, 17:25
НовостиБизнесCOVID-19Экономика

Поддержка бизнеса в условиях пандемии

Поддержка бизнеса в условиях пандемии

Новая волна коронавируса, накрывшая Россию, и введение жёстких ограничений во всех сферах, вынуждает правительство принимать дополнительные меры поддержки бизнеса. В том числе на уровне региона. При этом в Калмыкии, в отличие от многих других субъектов страны, не вводится полный локдаун. Руководство республики заинтересовано в сохранении рабочего процесса на предприятиях бизнеса. Но тут, напоминают в санитарном ведомстве, всё будет зависеть от осознанного поведения каждого.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия