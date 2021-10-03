Поддержка бизнеса в условиях пандемии

Новая волна коронавируса, накрывшая Россию, и введение жёстких ограничений во всех сферах, вынуждает правительство принимать дополнительные меры поддержки бизнеса. В том числе на уровне региона. При этом в Калмыкии, в отличие от многих других субъектов страны, не вводится полный локдаун. Руководство республики заинтересовано в сохранении рабочего процесса на предприятиях бизнеса. Но тут, напоминают в санитарном ведомстве, всё будет зависеть от осознанного поведения каждого.