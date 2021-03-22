Число желающих попасть на вакцинацию растет

Жители Элисты по достоинству оценили открывшиеся три пункта для прививки. Решение было принято, чтобы облегчить процедуру персоналу и посетителям в стационарных кабинетах. Городская поликлиника открыла передвижные комплексы на площадке перед супермаркетом по улице Ленина, у гостиницы в центре Элисты и на территории оптовой базы. Это значительно ускорило охват населения вакцинацией.

Чтобы получить прививку в передвижных пунктах, необходимо обязательно иметь при себе паспорт, полис и снилс. Можно прийти по предварительной записи, а также в порядке живой очереди, если нет симптомов ОРВИ.

Если нет противопоказаний, то сразу после осмотра фельдшера, пациент будет вакцинирован.