Новая платформа «Сделано в России» станет мерой поддержки для отечественных брендов

«В современных условиях предпринимателям важно искать новые пути развития. В рамках проекта планируется проводить информационные кампании по продвижению бренда, формировать образ современного российского предпринимателя в сфере импортозамещения, поддерживать инициативные группы, занимающиеся развитием бизнеса в стране. Калмыцкие производители уверенно выходят на российский рынок. И для продвижения своей продукции им нужно использовать и этот вариант», - отметил руководитель регионального Центра «Мой бизнес» Айс Манджиев.

Платформа станет ориентиром для тех, кто не знает, как двигаться дальше, попав в кризисную ситуацию.