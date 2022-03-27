Выставка работ известной художницы из Северной Осетии Фатимы Цаллаговой «Мир акварели» открывает сезон показа произведений мастеров из этой республики

Цаллагова привезла в Калмыкию 25 новых работ, среди них и 2 этюда «Весна в Калмыкии». А её коллеги – мастера кукол – завтра на экспозиции «Мир кукол» не только предоставят элистинцам свои композиции из современных материалов, но и проведут мастер-классы по работе с пластиком. Организаторы обещают много интересного и на самой выставке. Любоваться авторскими куклами и неповторимыми работами мастера акварели можно будет в течение месяца.