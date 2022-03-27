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21 апреля, 18:27
НовостиКультура

Выставка работ известной художницы из Северной Осетии Фатимы Цаллаговой «Мир акварели» открывает сезон показа произведений мастеров из этой республики

Выставка работ известной художницы из Северной Осетии Фатимы Цаллаговой «Мир акварели» открывает сезон показа произведений мастеров из этой республики

Цаллагова привезла в Калмыкию 25 новых работ, среди них и 2 этюда «Весна в Калмыкии». А её коллеги – мастера кукол – завтра на экспозиции «Мир кукол» не только предоставят элистинцам свои композиции из современных материалов, но и проведут мастер-классы по работе с пластиком. Организаторы обещают много интересного и на самой выставке. Любоваться авторскими куклами и неповторимыми работами мастера акварели можно будет в течение месяца.

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