Продолжается прием документов на оформления статуса «Дети войны»

В марте вступили в силу поправки в соответствующий закон Калмыкии. Он был принят в прошлом году, но сейчас регион взял на себя дополнительные обязательства.

Инвалид второй группы по зрению Лидия Годнеева, мама троих детей, бабушка многочисленных внуков и правнуков, в свои 82 года, пройдя все испытания судьбы, полна оптимизма и делится им с окружающими. Позади военное детство, испытания ссылкой, восстановление вместе со своими ровесниками разрушенной республики и страны. Именно на их плечи легли самые трудные в истории России годы.

В эти дни в Элистинском центре защиты населения ежедневно получают удостоверения «Дети войны» почти полсотни ветеранов. В эту категорию входят граждане, родившиеся на территории СССР с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года. Они должны постоянно проживать в Калмыкии.

Всего в Калмыкии на сегодня 10 тысяч 200 граждан этой категории. С каждым годом их становится меньше. Это ценой их здоровья было возрождено могущество советского государства. У истоков создания Республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» в 2012 году стояла Данара Исклянова. Прошедшая школу жизни в разрушенные и голодные послевоенные годы, строившая новую жизнь вместе с миллионами своих ровесников. 9 лет назад их было в республике почти в 2 раза больше. Чуть более 18 тысяч человек.

Калмыкия в числе немногих субъектов России ещё в 2020 году приняла закон «О детях войны». Он предполагал ряд льгот. Это и диспансеризация, и внеочередное посещение культурно-массовых мероприятий, и оказание медицинской помощи и так далее, в том числе одноразовая выплата ко Дню Победы в 2 тысячи рублей. Но Администрацией Главы Калмыкии после проведенного в течение года анализа ситуации было внесено новое предложение.

Обязательства по финансовой поддержке «Детей войны» на себя взяло правительство Калмыкии.

В регионе продолжается приём заявлений на получение статуса «Дети войны».