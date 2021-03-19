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6 апреля, 16:51
НовостиОбразование

В центре внимание лучшие из лучших. Вручены награды победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В центре внимание лучшие из лучших. Вручены награды победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Дипломы и подарки они получили из рук Главы республики. Напомним, в конце прошлого года семеро учащихся из Калмыкии вошли в число финалистов проекта. Двое из них стали суперфиналистами и получили по одному миллиону рублей, который они могут потратить на свое обучение, а также до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в ВУЗ. Отмечены благодарностью главы минпросвещения Сергея Кравцова и регионального ведомства также родители и педагоги, подготовившие школьников к участию.

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