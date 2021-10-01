Музею элистинской школы №10 были переданы экспонаты военных времен

В мероприятии приняли участие активисты проекта «Историческая память», члены «Поискового движения России в Калмыкии» Дмитрий Халхинов, Игорь Кравчук, а также учащиеся школы старших классов. В торжественной обстановке последним передали экспонаты для школьного музея.

В ходе мероприятия ребята смогли прикоснуться к предметам военной истории, а также посмотрели тематический фильм об особенностях работы поисковиков.

Отметим, что среди учащихся школы №10 есть школьники, которые уже имеют поисковый опыт.