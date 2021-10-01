21 октября, 14:37
Музею элистинской школы №10 были переданы экспонаты военных времен
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В мероприятии приняли участие активисты проекта «Историческая память», члены «Поискового движения России в Калмыкии» Дмитрий Халхинов, Игорь Кравчук, а также учащиеся школы старших классов. В торжественной обстановке последним передали экспонаты для школьного музея.
В ходе мероприятия ребята смогли прикоснуться к предметам военной истории, а также посмотрели тематический фильм об особенностях работы поисковиков.
Отметим, что среди учащихся школы №10 есть школьники, которые уже имеют поисковый опыт.