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17 мая, 13:26
НовостиБлаготворительность

Yр Сар – время совершать благие дела

Yр Сар – время совершать благие дела

В Калмыкии случилась история, которую иначе, как волшебной, не назовешь. И символично, что именно в Yр Сар. Это идеальное время для совершения благих поступков.

Влияние священного для буддистов месяца ощутили на себе почтальоны из посёлка Яшкуль. На днях, благодаря доброжелателю, пожелавшему остаться инкогнито, в отделение им доставили новые велосипеды. Такого полезного, а самое главное, неожиданного сюрприза, сотрудники совсем не ожидали. Но передают свою благодарность дарителю.

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