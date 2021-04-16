Yр Сар – время совершать благие дела

В Калмыкии случилась история, которую иначе, как волшебной, не назовешь. И символично, что именно в Yр Сар. Это идеальное время для совершения благих поступков.

Влияние священного для буддистов месяца ощутили на себе почтальоны из посёлка Яшкуль. На днях, благодаря доброжелателю, пожелавшему остаться инкогнито, в отделение им доставили новые велосипеды. Такого полезного, а самое главное, неожиданного сюрприза, сотрудники совсем не ожидали. Но передают свою благодарность дарителю.